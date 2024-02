E' necessario e urgente trovare modalità per sbloccare il valore degli asset" della Russia congelati in occidente "per sostenere l'Ucraina": ci sono tutti i motivi "di diritto internazionale, economici e morali" per farlo. Janet Yellen, a margine dei lavori del G20, lancia l'appello al G7 affinché utilizzi i miliardi di dollari russi immobilizzati dopo l'invasione per aiutare Kiev, una volta vagliati i rischi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA