Usa, la lobby delle armi e il suo ex leader colpevoli di cattivo uso di fondi

La potente lobby delle armi americana e il suo ex leader Wayne LaPierre sono colpevoli di aver violato le leggi vigenti a New York con le loro spese pazze effettuate con i fondi di finanziatori. Lo ha stabilito la giuria dopo cinque giorni di deliberazioni, seguite a sei settimane di processo. Lo riportano i media americani. La National Rifle Association è ritenuta responsabile di aver usato impropriamente i suoi asset di beneficienza in base alle regole che governano le no profit. LaPierre è colpevole di aver violato gli obblighi nei confronti dell'associazione arricchendosi con fondi non suoi.



