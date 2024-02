Un uomo ucciso nella metro di New York, caccia a tre uomini

Ancora un episodio di violenza sulla metropolitana di New York, questa volta rivelatosi mortale. Secondo quanto scrivono i media Usa, un uomo è stato ucciso mentre era in un vagone della linea D nel Bronx. E' stato raggiunto da un colpo di pistola al petto ed è stato dichiarato morto in ospedale. La polizia è alla ricerca di tre uomini tutti vestiti di nero. Non è ancora chiaro cosa abbia portato alla sparatoria e se i presunti killer avessero legami con la vittima.

Anche se le sparatorie nella metropolitana della Grande Mela sono rare, quest'anno si sono registrati diversi incidenti.

All'inizio del mese un uomo di 35 anni è stato ucciso e altre cinque persone sono rimaste ferite in un'altra sparatoria nella metropolitana nel Bronx. A gennaio, un uomo di 45 anni e padre di tre bambini è stato ucciso su un treno a Brooklyn dopo essere intervento durante una lite.



