Piogge creano un lago nella Death Valley, arrivano fan del kayak

Il luogo più arido e caldo degli Stati Uniti diventa meta di appassionati di kayak. E' la Death Valley, la valle della morte, tra California e Nevada, dove di solito le temperature nei mesi estivi superano i 50 gradi.

Tuttavia, a causa delle piogge copiose degli ultimi sei mesi, si è creato un lago temporaneo profondo al punto da consentire di fare kayak, ancora per un altro paio di settimane.

L'avventura acquatica, come riferisce la Cnn, ha come teatro il Badwater Basin, una depressione 86 metri sotto il livello del mare. Secondo l'ente parchi degli Stati Uniti, solitamente è una pianura salata secca. "E' un evento estremamente raro", ha spiegato la ranger Abby Wines.

Il lago è stato ribattezzato 'Lake Manly', è lungo quasi dieci km, largo circa 5 km e profondo poco più di 30 cm.



