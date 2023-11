Accoltellato in carcere l'agente che uccise George Floyd

Derek Chauvin, il poliziotto condannato per la morte di George Floyd, è stato accoltellato in carcere. Lo riferiscono i media americani. Chauvin si trova in carcere per scontare la condanna a 22 anni di reclusione per la morte di Floyd che divenne poi simbolo della protesta della comunità afroamericana. L'agente, secondo quanto stabilito dal tribunale, è stato colui che ha premuto il ginocchio contro il collo e la schiena del 46enne mentre era ammanettato e sdraiato a pancia in giù per più di nove minuti, provocandone la morte.





