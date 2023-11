Amal Clooney, Michelle Obama, Melinda Gates contro nozze precoci

Amal Clooney, Michelle Obama e Melinda French Gates insieme per le donne. L'avvocatessa e cofondatrice della Clooney Foundation for Justice si è unita all'ex first lady americana e alla filantropa ex moglie di Bill Gates per eliminare il matrimonio infantile e aiutare le adolescenti di tutto il mondo a raggiungere il loro pieno potenziale. Le tre donne, tra le più influenti al mondo, hanno visitato insieme Malawi e Sudafrica la scorsa settimana dando seguito all'impegno assunto un anno fa di unire le forze per promuovere l'uguaglianza di genere, combattere la violenza contro le donne e porre fine al matrimonio infantile. "È una partnership e un'amicizia adorabile e molto organica quella tra noi", ha detto Amal ai media.

L'ultima iniziativa della Clooney Foundation for Justice finanzia l'Associazione delle donne avvocato del Malawi, e finora il loro lavoro ha incluso la fornitura di consulenza legale gratuita e cliniche umanitarie in alcune delle aree più remote del paese, a chilometri di distanza dalle strade e dall'elettricità. "Il matrimonio precoce persiste perché le tutele legali sono inadeguate per milioni di ragazze in tutta l'Africa", ha sottolineato ancora Amal. Mentre l'ex first lady ha affermato che la questione dei matrimoni precoci "può essere risolta domani. Potrebbe accadere in meno di una generazione".

In realta' l'Onu e' meno ottimista, e ha avvertito che i matrimoni infantili non saranno sradicati prima di 300 anni.





