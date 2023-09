Jimmy Carter compie 99 anni, auguri da tutto il mondo

Jimmy Carter, il presidente americano vivente più anziano, compie 99 anni domani e la sua città natale, Plains in Georgia, si prepara a celebrarlo. Oltre 14.000 persone da tutto il mondo hanno già scritto al 39esimo commander in chief e gli auguri saranno pubblicati su un maxi schermo digitale dal The Carter Center, la fondazione che porta il suo nome.

Nonostante sette mesi fa il presidente abbia iniziato a ricevere cure palliative a casa dopo una serie di ricoveri, oggi parteciperà ad una celebrazione in suo onore assieme alla moglie Rosalynn, che da tempo soffre di demenza. Il programma dei festeggiamenti, anticipati ad oggi per via del rischio shutdown da stanotte, prevede anche la proiezione del film "Tutti gli uomini del presidente" che racconta lo scandalo del Watergate e la caduta del presidente Richard Nixon. Quell'evento storico, insieme con le ricadute della guerra del Vietnam, pose le basi per l'ascesa di Carter, allora senatore della Georgia, alla Casa Bianca.



