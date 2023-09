Paura a Disney World, avvistata un'orsa nel parco divertimenti

Il magico mondo di Disney World è stato momentaneamente messo in subbuglio dalla presenza di un'orsa. Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, l'animale è stato avvistato su un albero del Magic Kingdom ad Orlando e le autorità sono state costrette a chiudere diverse sezioni del parco di divertimenti in Florida finché non sono riuscite a catturarlo.

L'orsa è stata poi riportata nella Ocala National Forest, poco a nord di Disney World. Secondo gli esperti, l'animale era alla ricerca di cibo. Nel periodo invernale, infatti, un orso adulto ha bisogno di circa 20 mila calorie al giorno. "Ogni fonte di cibo come bidoni della spazzatura scoperti, cibo per cani o semi per uccelli - ha detto l'esperto Mike Orlando - possono attrarre un orso affamato che si prepara all'inverno".



