Record di richieste per censurare i libri negli Usa, +70%

Nel 2022 le richieste per proibire libri nelle scuole pubbliche e nelle biblioteche degli Stati Uniti hanno raggiunto livelli record. Lo rivelano i dati diffusi dall'Ama, l'American Library Association. Il numero ha superato quota mille, pari ad un incremento del 70% rispetto all'anno precedente, quando le richieste furono 619.

Secondo gli esperti, inoltre, in un arco di tempo di 21 anni, si è passati dalla richiesta di censura da parte di singoli individui a quelle di gruppo. Sempre nel 2022, ci sono state richieste di censura in scuole e biblioteche di ogni stato americano ad eccezione del Nevada e del Delaware. Il numero più alto si è registrato in Texas ed ha interessato un totale di quasi 2400 libri. In generale, la maggior parte di richieste di censura ha interessato testi con contenuti Lgbtq+.



