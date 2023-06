Il Connecticut lancia stretta sulle armi, norme più stringenti

(ANSA) - NEW YORK, 04 GIU - Il Connecticut si appresta a lanciare la maggiore stretta alle armi dalla strage di Sandy Hook del 2012. Al termine di un dibattito maratona, il Senato dello Stato ha approvato diverse leggi per il controllo delle armi. I provvedimenti devono essere firmati dal governatore Ned Lamont per entrare in vigore. Lamont ha già assicurato che li firmerà in tempi stretti in quanto "ammodernano le nostre leggi in modo intelligente e strategico così da prevenire nuove tragedie".

Le norme vietano la vendita di più di tre pistole a una stessa persona nell'arco di 30 giorni, prevedono multe pesanti per il possesso di caricatori ad alta capacità, includono la violenza domestica fra i reati che squalificano al possesso di un'arma e amplino l'attuale divieto alle armi d'assalto. (ANSA).