Crisi a Los Angeles, ci sono quasi 70 mila senzatetto

(ANSA) - NEW YORK, 09 SET - I senzatetto a Los Angeles sono quasi 70 mila, un incremento del 4% rispetto all'ultima rilevazione nel gennaio del 2020, e un numero che potrebbe, in realtà essere molto più alto. Di questi gli afromaericani rappresentano il 30% e gli ispanici il 44%.

Secondo quanto scrive il Guardian, la crisi dei senzatetto nella metropoli è la peggiore negli Stati Uniti, considerando anche la California è la più grande economia al mondo e lo Stato che ospita molte delle persone più ricche al mondo. La disparità economica ha spinto i senzatetto ad accamparsi in tende, auto e roulotte nei parchi, sulle spiagge, sotto i ponti o anche lungo I marciapiedi. Si stima che in media ogni giorno muoiano cinque senzatetto nella contea di Los Angeles per il caldo eccessivo d'estate oppure per ipotermia in inverno. (ANSA).