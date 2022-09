Sparatorie a Memphis, 2 morti e 4 feriti

Due persone sono state uccise e altre quattro ferite in una serie di sparatorie avvenute a Memphis, in Tennessee. Lo riferisce la polizia locale, secondo quanto riportato da Nbcnews. Le sparatorie, una delle quali è stata anche trasmessa in diretta su facebook, potrebbero essere state causate da una lite per una questione di scommesse.

Nella prima sparatoria, in una pompa di benzina, è rimasta ferita una donna che è stata subito portata in ospedale. La polizia, che aveva invitato tutti i cittadini a restre a casa, ha annunciato di aver arrestato il 19enne afroamericano Ezekiel D. Kelly, sospettato di essere l'autore degli attacchi e che si era dato alla fuga.