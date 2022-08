Usa: oltre il 40% americani teme il rischio di una guerra civile

(ANSA) - NEW YORK, 30 AGO - Oltre il 40% degli americani teme il rischio di una guerra civile nei prossimi dieci anni. Lo rivela un sondaggio di YouGov ed Economist. Secondo i dati, a credere nel rischio di un conflitto civile sono per lo più fedelissimi repubblicani.

Nello specifico i numeri rivelano che il 14% degli americani ritiene che una guerra civile è probabile nei prossimi dieci anni, secondo un 43% è in qualche modo probabile, il 35% ritiene che sia improbabile, infine un 22% non è sicuro.

E sempre i repubblicani, il 79% rispetto al 59% dei democratici, sono colore che ritengono che le divisioni politiche nel paese sono peggiorate e andranno sempre peggio.

D'altra parte, come scrive The Guardian, la scorsa domenica lo stesso senatore repubblicano del sud Carolina, Lindsey Graham, aveva preannunciato 'disordini in strada' in caso di una messa in stato di accusa di Trump per il caso dei documenti classificati tenuti nascosti a Mar-a-Lago dopo aver lasciato la Casa Bianca.

Il materiale è stato recuperato durante un blitz dell'Fbi nella residenza in Florida dell'ex presidente degli Stati Uniti.

