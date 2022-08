Bahamas: squali attaccano e feriscono bambino, si salva

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Un bambino di 8 anni è stato attaccato dagli squali alle Bahamas, morso a entrambe le gambe è riuscito a sopravvivere. Lo racconta il Guardian.

"Sembrava una scena de 'Lo squalo' (il celebre film di Steven Spielberg)", ha detto il padre scioccato: c'era così tanto sangue che "mio figlio gridava, 'papà non voglio morire!". Il ragazzino è ora ricoverato a Nassau dopo un'operazione di oltre tre ore.

E' stato attaccato da un gruppo di squali nutrice, "docili se non infastiditi", precisano le autorità. Il piccolo e i familiari, il padre e due sorelle di 9 e 12 anni, sono entrati in una laguna che non è meta turistica, ma si sono immersi lo stesso vedendo diverse persone in acqua con gli squali. (ANSA).