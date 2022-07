Covid: Ny, antivirale gratis a positivi in unità mobili per test

(ANSA) - NEW YORK, 01 LUG - La città di New York sarà la prima città in Usa ad offrire gratuitamente il farmaco antivirale Paxlovid nelle unità mobili che effettuano tamponi Covid, ma solo a chi è positivo. Lo ha annunciato il sindaco Eric Adams.

L'iniziativa è stata ribattezzata 'Test to Treat' e consentirà sia di ricevere una terapia immediata sia di eliminare le disparità nell'accesso al farmaco soprattutto per coloro che non sono coperti da assicurazione sanitaria. Adams è risultato positivo lo scorso aprile e, come ha raccontato lui stesso, ha avuto sintomi lievi proprio perché ha assunto Paxlovid. Il farmaco, prodotto da Pfizer, ha dimostrato di ridurre notevolmente le possibilità di una malattia grave nelle persone ad alto rischio se assunto agli inizi dell'infezione. Al momento il Paxlovid ha ottenuto solo un'autorizzazione di emergenza alla fine dell'anno scorso. (ANSA).