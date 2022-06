11/9: ultimo ritratto mancante vittime appeso a muro ricordo Ny

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - Ha un volto l'ultima vittima mancante nel muro del ricordo a New York per gli attentati terroristici dell'11/9. Il ritratto di Antonio Dorsey Pratt è stato appeso, tra altre migliaia, al National September 11 Memorial & Museum a New York. Pratt, 43 anni, era un impiegato dell'area ristorazione del Cantor Fitzgerald al 101/o piano della torre Nord del World Trade Center. Dopo circa 16 anni si è concluso così il progetto per commemorare le migliaia di persone rimaste uccise negli attacchi del 2001.

Il ritratto di Pratt è stato recuperato grazie a Voices Center for Resilience, un'organizzazione avviata dopo l'11/9 con lo scopo di ricordare appunto tutte le vittime. Secondo Alice Greenwald, Ceo del memoriale e del museo, è stato necessario tanto lavoro d'indagine per recuperare le ultime immagini nonché l'aiuto di diversi partner per essere sicuri che tutti coloro che morirono nella tragedia potessero essere onorati. Il ritratto di Pratt appare leggermente offuscato in modo che il centro della foto sia il suo volto. Ha richiesto un lavoro di digitalizzazione e di modifiche da una foto cartacea in cui si trovava con un'altra persona.

Il muro del ricordo all'interno del memoriale e museo di Lower Manhattan, dove una volta sorgevano le Torri Gemelle, commemora le vittime morte l'11 settembre del 2001 dopo quattro attacchi suicidi con aerei da parte dell'organizzazione terroristica Al Qaida. Due aerei si schiantarono a New York, uno contro la sede del Pentagono e un altro a Somerset County in Pennsylvania. Sulla parete sono anche affissi i ritratti delle sei persone rimaste uccise nell'attentato al World Trade Center il 26 febbraio del 1993. I nomi delle vittime sono invece scolpiti lungo due grandi fontane poste nel punto in cui si trovavano le Torri Gemelle. (ANSA).