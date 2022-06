Usa, Biden vuole ridurre i livelli di nicotina nelle sigarette

(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - Il presidente americano Joe Biden vuole ridurre la nicotina in tutte le sigarette vendute negli Stati Uniti a livelli minimi, o quantomeno a livelli che non creino dipendenza. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'iter comunque è lungo.

La Food and Drug Administration (Fda) deve infatti pubblicare la proposta sulla riduzione dei livelli nicotina e quindi attendere di ricevere i commenti pubblici prima della decisione finale. Contro quest'ultima le aziende del tabacco potrebbero fare causa allungano i tempi di una sua entrata in vigore.

L'iniziativa sarebbe la più ambiziosa e ampia dal 1998, quando Big Tobacco pagò 200 miliardi di dollari per aiutare gli stati americani a pagare le spese sanitarie dei fumatori.

(ANSA).