Texas: genitori bimba morta rifiutano incontro con governatore

(ANSA) - NEW YORK, 29 MAG - I genitori di una dei bambini morti nella strage della scuola elementare di Uvalde hanno rifiutato di incontrare il governatore del Texas Greg Abbott. Lo riporta Abc.

"Alla mia Lexi neanche piaceva. Non è una cosa che avrebbe voluto", dicono Felix e Kimberly Rubio, il papà e la mamma di Alexandria Lexi Rubio, spiegando il loro rifiuto. "Non c'è motivo per un normale cittadino di avere questo tipo di armi. A cosa servono? Valgono più di mia figlia? Dei nostri figli?", aggiungono con rabbia. (ANSA).