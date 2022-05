Texas: Biden, io e Jill andremo a Uvalde

(ANSA) - WASHINGTON, 25 MAG - Il presidente americano Joe Biden ha annunciato che nei prossimi giorni lui e la first lady voleranno in Texas per incontrare le famiglie delle vittime della sparatoria nella scuola di Uvalde. "Io e Jill andremo in Texas nei prossimi giorni per incontrare le famiglie e far sapere loro che abbiamo un'idea, giusto un'idea, del loro dolore e per, speriamo, apportare un po' di conforto ad una comunita' in stato di shock", ha detto parlando dalla Casa Bianca. (ANSA).