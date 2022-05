Biden, per prima volta in 45 anni cresciamo più della Cina

(ANSA) - PECHINO, 21 MAG - Per la prima volta in 45 anni gli Usa crescono più della Cina: lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, in conferenza stampa congiunta a Seul con il suo omologo Yoon Suk-yeol. "Per la prima volta dal 1976 la crescita degli Usa è maggiore di quella cinese", ha osservato Biden, aggiungendo che "non è mai una buona idea scommettere contro gli Stati Uniti". Il suo riferimento è a una proiezione fatta da Bloomberg, secondo cui per il 2022 il tasso di crescita media della Cina sarà più basso, per la prima volta dal 1976, di quello Usa: 2% contro 2,8%. (ANSA).