Ucraina: Onu, prezzo cibo è problema numero uno al momento

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - "Siamo davvero in una crisi senza precedenti. Il prezzo del cibo è il nostro problema numero uno in questo momento. Ma nel 2023 ci sarà un problema di disponibilità di cibo. Quando un paese come l'Ucraina, che coltiva cibo a sufficienza per 400 milioni di persone, è fuori mercato, crea volatilità del mercato, che ora stiamo vedendo".

Lo ha detto il capo del Programma alimentare mondiale (World Food Program), David Beasley, alla riunione del Consiglio di Sicurezza Onu presieduta dal segretario di stato Usa Antony Blinken.

"La mancata apertura dei porti nella regione di Odessa sarà una dichiarazione di guerra alla sicurezza alimentare globale - ha aggiunto - E si tradurrà in carestia, destabilizzazione e migrazione di massa in tutto il mondo". (ANSA).