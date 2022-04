Usa: scarseggia latte in polvere, esaurito il 30% delle scorte

(ANSA) - NEW YORK, 12 APR - Negli Stati Uniti scarseggia anche il latte in polvere. Dagli scaffali dei supermecati manca, infatti, quasi il 30% del prodotto per neonati. Secondo quanto scrivono alcuni media americani, alcuni rivenditori hanno cominciato a limitarne la quantità per far fronte alla domanda.

Sulla 'crisi' del latte in polvere, oltre ai problemi nella catena di produzione e di distribuzione pesano anche i recenti richiami da parte dell'Fda (Food and Drug administration), l'agenzia federale che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, di alcune marche a causa di infezioni batteriche che hanno persino causato la morte di due neonati.

Milioni di neonati negli Stati Uniti vengono nutriti con il latte in polvere. Secondo Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia federale che si occupa della salute pubblica, solo il 25% dei bambini nati nel 2017 sono stati alimentati esclusivamente con il latte materno. (ANSA).