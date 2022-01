Usa: sindaco New York converte il suo stipendio in Bitcoin

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - Eric Adams convertirà il suo primo stipendio da sindaco di New York in Bitcoin e Etherum tramite la piattaforma Coinbase.

"New York è il centro del mondo e vogliamo essere anche il centro per le criptovalute e le altre innovazioni finanziarie.

Essere all'avanguardia di queste innovazioni ci aiuterà a creare posti di lavoro, migliorare la nostra economia e continuare ad attirare talenti", ha detto Adams. (ANSA).