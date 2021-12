Usa: Nasa, 415 milioni dlr per sviluppo stazioni spaziali

(ANSA) - NEW YORK, 03 DIC - La Nasa ha assegnato 415 milioni di dollari (circa 367 milioni di euro) a tre società per lo sviluppo di stazioni spaziali commerciali che potrebbero un giorno sostituire la Stazione Spaziale Internazionale, destinata ad andare in pensione alla fine del decennio. Le tre società sono Blue Origin di Jeff Bezos, Nanoracks e Northrop Grumman alle quali sono stati assegnati rispettivamente 130, 160 e 125,6 milioni di dollari. Lo riportano i media statunitensi. (ANSA).