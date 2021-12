Usa: al via rimozione statua Theodore Roosevelt a New York

(ANSA) - NEW YORK, 02 DIC - Le operazioni per le rimozione della statua di Theodore Roosevelt dall'ingresso del museo di Storia Naturale di New York sono iniziate. la statua, che immortala l'ex presidente a cavallo con un afroamericano e un nativo americano che camminano dietro, sarà trasferita alla nuova Theodore Roosevelt Presidential Library di Medora, in Nord Dakota, che aprirà nel 2026.

Le autorità di New York avevano annunciato la rimozione della statua la scorsa estate, in seguito alle proteste contro il razzismo legate all'uccisione di George Floyd. (ANSA).