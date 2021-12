Canada mette al bando la 'terapia di conversione' per Lgbtq

Il Canada mette al bando la "terapia di conversione" dei membri della comunità Lgbtq. In una rara dimostrazione di unanimità nel Parlamento di Ottawa, è stata approvata una mozione proposta a sorpresa dai conservatori per accelerare il via libera.

"Sogno il giorno in cui le questioni Lgbtq non saranno più questioni politiche. E siamo un giorno più vicini a quel momento", ha commentato il deputato liberal Randy Boissonnault.

Il ministro della Giustizia canadese David Lametti, da parte sua, ha elogiato i conservatori per aver portato avanti la mozione: "Ci sono chiaramente persone tra di loro che hanno esercitato una grande leadership, e le ringrazio - ha affermato -. Questo è ciò che possiamo fare quando il Parlamento lavora insieme".

Il disegno di legge era stato presentato per la prima volta nel marzo 2020, ma si era arenato diverse volte.