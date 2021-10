Delegazione Usa ad Ankara per risolvere disputa sugli F-35 (2)

(ANSA) - ISTANBUL, 28 OTT - Il ministero della Difesa di Turchia ha espresso in un comunicato la disponibilità a continuare il colloquio con il Dipartimento della Difesa americano per risolvere la disputa sugli F-35. La questione era stata discussa ieri da funzionari della Difesa di Usa e Turchia in un incontro ad Ankara.

A causa dell'acquisto del sistema di difesa missilistico turco S-400 dalla Russia nel 2019, il 23 settembre gli Usa hanno escluso Ankara dal programma di cooperazione militare sui caccia F-35. (ANSA).