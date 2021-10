Erdogan, vedrò Biden alla conferenza sul clima di Glasgow

(ANSA) - ISTANBUL, 27 OTT - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che incontrerà l'omologo americano Joe Biden durante il vertice sul Clima Cop26 organizzato dall'Onu dal 31 ottobre al 12 novembre a Glasgow. Il capo di Stato turco aveva in precedenza detto che avrebbe voluto incontrare Biden anche a margine del G20 di Roma in programma nel fine settimana ma questa ipotesi non è poi stata confermata. "Il nostro incontro avverrà a Glasgow" ha affermato Erdogan secondo quanto riportato dall'agenzia Anadolu. Nel suo colloquio con Biden, il leader turco vuole affrontare la questione degli F-35. A causa dell'acquisto del sistema di difesa missilistico S-400 di produzione russa nel 2019, gli Stati Uniti avevano sanzionato la Turchia escludendola dal programma di cooperazione militare sulla produzione di caccia F-35. Erdogan ha recentemente ricordato che la Turchia aveva già pagato 1 miliardo e 400 milioni di dollari per gli F-35 e quella cifra "in un modo o nell'altro" doveva essere restituita, ha detto il presidente turco alludendo che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di caccia F-16 ed equipaggiamento militare che Ankara vuole comprare da Washington. (ANSA).