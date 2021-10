Covid: Fauci prevede da novembre vaccino Pfizer da 5 a 11 anni

(ANSA) - WASHINGTON, 25 OTT - I bambini tra i 5 e gli 11 anni potrebbero cominciare ad essere vaccinati contro il Covid-19 nella prima metà di novembre: è la previsione fatta da Anthony Fauci, consigliere medico della Casa Bianca, alla vigilia della riunione degli esperti della Food and Drug Administration (Fda) che devono esaminare la richiesta di Pfizer di autorizzare la sua (più bassa) dose pediatrica di vaccino. Le loro raccomandazioni saranno alla base della decisione della stessa Fda.

"Se tutto va bene... è completamente possibile, se non molto probabile" che i vaccini siano disponibili per questo gruppo di età nella prima o nella seconda settimana di novembre", ha detto Fauci, notando che "i dati sembrano buoni sia per efficacia che per sicurezza". Il test condotto da Pfizer-Biontech afferma che il vaccino è efficace al 90,7% nel proteggere i bambini tra i 5 e gli 11 anni. (ANSA).