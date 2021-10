11 Picasso da hotel Las Vegas all'asta per 110 mln dollari

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Undici opere di Pablo Picasso che ornavano il Bellagio Hotel di Las Vegas, sono stati venduti all'asta da Sotheby's per un prezzo finale totale di 110 milioni di dollari, pari a oltre 94,4 milioni di euro, nella stessa città dei casinò. Si tratta - scrive la Bbc - di nove quadri e di due sculture in ceramica, che comprendono cinquant'anni di attività del grande artista spagnolo.

Fra i dipinti, il celebre "Donna con berretto rosso-arancio" del 1938, che ritrae la musa e amante di Picasso di allora, Marie-Thérèse Walter, ha incassato il prezzo più alto, 40,5 milioni di dollari (34,7 milioni di euro). Un altro dipinto, "Uomo e bambino" del 1959, è stato battuto per 24,4 milioni di dollari. Fra gli altri capolavori che abbellivano il Picasso Restaurant del Bellagio, oggi di proprietà della Mgm Resorts, anche "Natura morta con cesto di frutta e fiori" dipinto nel 1942 nella Parigi occupata dai nazisti, battuto per 16,6 milioni di dollari.

La collezione di opere di Picasso, che in totale comprende 20 lavori, era stata acquistata dal precedente proprietario del lussuoso albergo-casinò, Steve Wynn. (ANSA).