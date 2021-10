Usa:'Ci sono diversi punti vista su Shoah',bufera su insegnante

(ANSA) - NEW YORK, 15 OTT - "L'Olocausto va visto da diversi punti di vista". E' bufera in Texas sulle affermazioni di un'insegnante che, durante una riunione scolastica per decidere quali libri introdurre in classe, ha sostenuto come si debba offrire una prospettiva diversa anche quando si parla di temi delicati come il genocidio degli ebrei.

"Ricordatevi che la legge richiede a tutti gli insegnati di presentare diversi punti di vista su questioni particolarmente controverse", ha detto la donna rivolta ai colleghi, come riportano i media americani su cui è spuntato un audio registrato segretamente durante la riunione. "E assicuratevi che, se scegliete un libro sull'Olocausto, ce ne sia anche un altro di segno opposto, che abbia un'altra prospettiva", avrebbe aggiunto la docente, su cui ora piovono le accuse di alimentare le teorie negazioniste.

Le polemiche sui social hanno costretto il preside a scusarsi a nome della scuola. (ANSA).