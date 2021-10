Biden, creati 5 mln posti lavoro in 8 mesi, trend solido

(ANSA) - WASHINGTON, 08 OTT - Commentando i deludenti dati di settembre sull'occupazione, frenata dal Covid, Joe Biden ha osservato che comunque in otto mesi sono stati creati 5 milioni di posti di lavoro e che il trend resta "solido". Il presidente americano ha colto l'occasione per ribadire la necessità di aumentare il numero delle persone vaccinate e di approvare al Congresso i suoi piani di rilancio, quello sulle infrastrutture e quello per welfare e clima. (ANSA).