Biden parla all'Onu, poi vede leader nuova alleanza Aukus

(ANSA) - WASHINGTON, 21 SET - Joe Biden 'triangola' oggi con i leader del nuovo patto di sicurezza Indo-Pacifico Aukus che ha fatto infuriare Parigi per la perdita del maxi contratto per la fornitura di sottomarini a Canberra. Il presidente, dopo il suo debutto stamane all'assemblea generale dell'Onu, avrà un bilaterale - l'unico della sua agenda a Ny - con il premier australiano Scott Morrison. Poi rientrerà alla Casa Bianca, dove nel pomeriggio (le 23 in Italia) riceverà il premier britannico Boris Johnson. Un modo forse anche per coordinarsi, secondo alcuni analisti, dopo le reazioni degli alleati europei e in vista della telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron. (ANSA).