Usa: un morto nel New Jersey per 'coda' uragano Ida

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Almeno una persona è morta annegata nel New Jersey in seguito alle inondazioni provocate dalla coda dell'uragano Ida. Lo riporta Sky News sottolineando che anche il governatore Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza. Tutti i collegamenti ferroviari, eccetto quelli con Atlantic City, sono stati sospesi.

Proseguono intanto le operazioni di evacuazione dei passeggeri della rete metropolitana di New York City, riporta la Cnn. (ANSA).