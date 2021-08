Biden, 'molto alto rischio attacchi a Kabul entro 24-36 ore'

(ANSA) - NEW YORK, 28 AGO - La minaccia di attacchi terroristici all'aeroporto di Kabul resta alta: " i comandanti mi hanno informato che un attacco è molto probabile nelle prossime 24-36 ore", afferma il presidente americano, Joe Biden.

"La situazione continua a essere estremamente pericolosa e la minaccia di attacchi terroristici all'aeroporto" di Kabul resta alta. I nostri comandanti mi hanno informato che un attacco è molto probabile nelle prossime 24-36 ore. Ho chiesto loro di prendere tutte le misure possibili per assicurarsi di avere le risorse per tutelare i nostri uomini e le nostre donne", ha aggiunto Biden.

Nonostante la "situazione difficile" Kabul "abbiamo continuano a evacuare civili. Ieri abbiamo evacuato altre 6.800 persone, inclusi centinaia di americani", mette in evidenza Biden. (ANSA).