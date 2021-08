Biden, in contatto con alleati come l'Italia, li ringrazio

(ANSA) - WASHINGTON, 22 AGO - "Sono in contatto con diversi Paesi come l'Italia, la Germania e la Spagna che stanno dando un sostegno vitale all'operazione di evacuazione da Kabul. Li ringrazio e continueremo a lavorare insieme a loro, in stretto coordinamento con tutti i nostri partner": lo ha detto il presidente americano Joe Biden.

"La nostra priorità assoluta è portare tutti gli americani fuori da Kabul": lo ha detto Joe Biden, parlando di "operazione incredibile" in corso. Un'operazione che ha definito "difficile e dolorosa": "E' un dato di fatto, sarebbe stato comunque così e ho il cuore spezzato per le immagini che arrivano da lì".

