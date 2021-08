Usa, Fda pronta a via libera definitivo per vaccino Pfizer

(ANSA) - WASHINGTON, 20 AGO - La Food and Drugs Administration statunitense (Fda) è pronta ad approvare definitivamente il vaccino anti Covid della Pfizer/BioNTech.

L'annuncio, scrive il New York Times, è atteso per la prossima settimana, molto probabilmente già lunedì.

Il vaccino è stato utilizzato finora negli Usa grazie a un'autorizzazione d'emergenza della Fda.

La Fda sta inoltre valutando la piena approvazione di un altro vaccino anti Covid prodotto negli Stati Uniti, quello dell'azienda farmaceutica Moderna. Su quest'ultimo la decisione finale potrebbe arrivare fra qualche settimana.

L'approvazione definitiva di Pfizer si prevede possa far scattare l'obbligo di vaccinazione per i dipendenti in molte organizzazioni pubbliche e private che aspettavano questo passaggio per introdurlo. I responsabili sanitari federali e a livello statale sperano inoltre che la piena approvazione convinca quegli americani che finora non si sono vaccinati proprio per lo scetticismo verso quell'ok dato in emergenza.

(ANSA).