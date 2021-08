Messico: Grace è diventato uragano e va verso lo Yucatan

La tempesta tropicale Grace si è trasformata oggi in uragano mentre attraversava l'isola di Grand Cayman nei Caraibi, dirigendosi verso lo Yucatan messicano. Lo ha reso noto il Centro nazionale degli uragani (Nhc) a Miami.

Nell'ultimo suo bollettino, il Nhc ha precisato che Grace si trovava a fine mattinata (il pomeriggio italiano) a 105 chilometri ad ovest di Grand Cayman e a 560 chilometri ad est di Tulum, in Messico dove dovrebbe arrivare nella mattinata di domani.

Il suo movimento è verso ovest-nordovest ad una velocità di 24 km/h, accompagnato da venti di 120 km/h Questo ha spinto il Nhc a pubblicare un avviso di uragano per la penisola dello Yucatan, da Cancun a Punta Herrero, comprendente la località di Cozumel.