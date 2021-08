Virgin Galactic riapre vendita dei biglietti per lo spazio

(ANSA) - WASHINGTON, 06 AGO - Dopo aver portato tra le stelle il suo fondatore Richard Branson, la società di turismo spaziale Virgin Galactic, che offre ai futuri clienti un viaggio di pochi minuti nello spazio, ha riaperto la vendita dei biglietti a partire da 450 mila dollari per i viaggi spaziali. Lo ha annunciato la società.

Il nuovo prezzo è circa il doppio dei 200 mila a 250 mila dollari pagati da circa 600 persone che in precedenza hanno prenotato posti sulla nave spaziale Virgin tra il 2005 e il 2014, poiché la compagnia vuole incassare il successo del volo di prova con equipaggio completo del mese scorso.

"Siamo entusiasti di annunciare la riapertura delle vendite", ha affermato il Ceo Michael Colglazier in una nota, con la priorità alle persone già in lista d'attesa. "Mentre ci sforziamo di portare la meraviglia dello spazio a un'ampia popolazione globale, siamo lieti di aprire le porte a un'industria e un'esperienza del consumatore completamente nuove".

La compagnia offrirà tre opzioni: prenotare un posto singolo, un pacchetto di più posti per coppie, amici o familiari, o infine acquistare tutti i posti sulla nave.

L'11 luglio, Branson ha battuto il proprietario di Blue Origin Jeff Bezos in una battaglia tra miliardari per lo spazio.

Bezos ha infatti raggiunto l'impresa di viaggiare tra le stelle nove giorni dopo.

Il prossimo volo di prova arriverà a settembre e coinvolgerà membri dell'Aeronautica Militare. Ci sarà un ulteriore test dopo la missione di settembre, quindi i primi voli commerciali avranno luogo nel terzo trimestre del 2022, ha affermato Colglazier. (ANSA).