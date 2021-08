Obama compie 60 anni ma è polemica sul mega party

Barack Obama compie 60 anni il 4 agosto, ma sui festeggiamenti che l'ex presidente starebbe preparando per il prossimo fine settimana è già polemica.

Secondo quanto riportano Axios e The Hill sarebbero infatti circa 700 gli invitati nella residenza estiva degli Obama nell' isola Martha's Vineyard, in Massachusetts, di fronte alla città di Providence focolaio della variante Delta. Dallo staffo dell'ex presidente fanno sapere che gli ospiti, tra cui George Clooney e Oprah Winfrey, saranno tutti vaccinati e che il party sarà all'aperto. La Casa Bianca intanto ha fatto sapere che Joe Biden non sarà presente.