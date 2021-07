Covid: Florida contro le mascherine a scuola, sono optional

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - La Florida contro l'uso delle mascherina a scuola. A dispetto delle raccomandazioni delle autorità sanitarie, il governatore Ron DeSantis firma un decreto che rende un 'optional' l'uso della mascherina fra i banchi e fra gli insegnanti.

"Il governo federale non ha diritto di dire ai genitori che i loro figli dovranno indossare la mascherina per essere presenti in classe", afferma DeSantis dicendosi convinto che è "prudente tutelare la capacità dei genitori di decidere sull'uso della mascherina per i propri figli". Le autorità sanitarie hanno raccomandato l'uso della mascherina per tutti gli studenti e gli insegnanti dall'asilo alle medie per tutelarsi dal Covid.

