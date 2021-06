Svolta Victoria Secret,addio agli angeli,ora donne al centro

(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - Gli angeli di Victoria Secret vanno in pensione, sostituiti da sette donne famose per i risultati ottenuti in vari settori e non per le loro curve. Il colosso della lingerie americano lancia una svolta nel tentativo di riconquistare il pubblico femminile, da anni in calo e in cerca di nuove alternative, con il nuovo motto di proporre quello che "vogliono le donne".

"Dobbiamo smetterla di essere quello che vogliono gli uomini", afferma Martin Waters, l'amministratore delegato di Victoria Secret, lasciando intravedere una 'ridefinizione' del sexy'. Al posto delle modelle angelo arrivano Megan Rapinoe, la 35enne campionesse di calcio e attivista della parità di genere; Eileen Gu, la 17enne sciatrice freestyle cinese-americana; Paloma Elsesser, la modella 29enne che [ stata una delle poche taglie 50 sulla copertina di Vogue; e Priyanka Chopra Jonas, la 38enne attrice indiana e investitrice nel settore tecnologico. (ANSA).