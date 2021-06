Biden, Usa tornano ad avere ottimi rapporti con Ue e Nato

(ANSA) - BRUXELLES, 15 GIU - "Penso che abbiamo grandi opportunità di lavorare strettamente insieme con la Ue e con la Nato. C'è un travolgente interesse degli Usa ad avere ottimi rapporti con la Nato e con la Ue in modo differente rispetto al mio predecessore". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden al suo arrivo al Consiglio europeo per il vertice Ue-Usa. Da parte sua, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha sottolineato che "l'America è ritornata sulla scena globale, ed è una bella notizia per gli alleati e per il mondo. Non vediamo l'ora di affrontare insieme importanti sfide". (ANSA).