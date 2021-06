Biden, Stati Uniti saranno l'arsenale dei vaccini nel mondo

"Gli Stati Uniti saranno l'arsenale dei vaccini per combattere il Covid in tutto il mondo": lo ha detto Joe Biden, sottolineando come la diffusione del virus nel mondo stia limitando la crescita globale e come gli Usa hanno un piano per donare vaccini a tutti.

Intanto fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che una riunione bilaterale del premier Mario Draghi con il presidente americano Joe Biden è prevista sabato, nel tardo pomeriggio, a margine del G7 in Cornovaglia.