Usa: figlio di Giuliani si candida a governatore di New York

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - Andrew Giuliani lancia ufficialmente la sua candidatura a governatore dello stato di New York. Lo ha annunciato lo stesso figlio dell'ex sindaco di New York, nonché ex legale di Donald Trump, Rudy Giuliani. "Sono un politico di nascita - ha detto - è nel mio DNA". E ipotizzando già una sfida contro l'attuale governatore democratico Andrew Cuomo ha scherzato: "Giuliani vs. Cuomo.

Accidenti! E' come Muhammad Ali vs. Joe Frazier. Possiamo vendere i biglietti al Madison Square Garden".

In realtà Giuliani dovrà prima superare le primarie repubblicane l'anno prossimo in modo da considerarsi il candidato scelto per il suo partito. Per Andrew Giuliani, 35 anni, con un passato da consulente alla Casa Bianca di Trump, si tratterebbe della prima carica pubblica. Il suo annuncio arriva anche in un momento in cui il padre è sotto il radar dell'FBI dopo che alcune settimane fa alcuni agenti hanno fatto irruzione nel suo ufficio a New York nell'ambito dell'indagine sui legami dell'ex sindaco con l'Ucraina. (ANSA).