Blinken a Onu, multilateralismo in serio pericolo

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - L'ordine multilaterale è "in serio pericolo" con la rinascita del nazionalismo, la repressione in aumento, le rivalità che si approfondiscono.

"Alcuni si chiedono se la cooperazione multilaterale sia ancora possibile. Gli Usa credono che non solo sia possibile, ma sia un imperativo, e che rimanga lo strumento migliore". Lo ha detto il segretario di stato americano, Anthony Blinken, partecipando ad una riunione virtuale del Consiglio di Sicurezza Onu sul multilateralismo presieduta dal ministro degli esteri cinese Wang Yi. All'incontro partecipa anche il collega russo Sergei Lavrov. (ANSA).