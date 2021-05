Ucraina: Usa, porte Nato aperte per chi rispetta impegni

(ANSA) - WASHINGTON, MAY 6 - L'amministrazione Biden è impegnata a mantenere le porte della Nato aperte per altri Paesi che vogliono entrare nell'Alleanza Atlantica, una volta che rispettino i necessari obblighi. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre a bordo dell'Air Force One, rispondendo ad una domanda sulla posizione dell'amministrazione sull'eventuale adesione di Kiev alla Nato. (ANSA).