Usa, ok ad esportazioni vaccini Pfizer prodotti in America

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAG - L'amministrazione Biden sosterrà l'iniziativa di Pfizer di iniziare ad esportare dosi di vaccino per il Covid prodotte negli Stati Uniti, in quello che è un allentamento della stretta americana sulla produzione statunitense di vaccini. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. I governi di Messico e Canada hanno annunciato la scorsa settimana che riceveranno dosi di Pfizer dagli Stati Uniti: si tratta della prima volta che vaccini Made in Usa sono consegnati a qualcuno che non è il governo americano. (ANSA).