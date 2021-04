Ambasciatore Usa a Mosca rientrerà per consultazioni

(ANSA) - MOSCA, 20 APR - L'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia John Sullivan tornerà a Washington per consultazioni, come lui stesso ha detto alla Tass. "Credo che sia importante per me parlare direttamente con i miei nuovi colleghi dell'amministrazione Biden sullo stato attuale delle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia. Inoltre non vedo la mia famiglia da ben oltre un anno e questo è un altro motivo importante per me di tornare a casa. Tornerò a Mosca nelle prossime settimane prima di qualsiasi incontro tra Biden e Putin", ha sottolineato l'ambasciatore. Mosca stessa aveva "consigliato" a Sullivan di rientrare alla base per consultazioni. (ANSA).