Covid: Nyt, in 21 Stati Usa aumento casi del 10%

(ANSA) - WASHINGTON, APR 18 - Nonostante la campagna vaccinale a ritmi record, 21 Stati Usa hanno visto crescere recentemente di almeno il 10% il numero di contagi da Covid-19, in gran parte per l'allentamento o la revoca delle restrizioni.

Lo scrive il New York Times.

Al 16 aprile gli Stati Uniti hanno registrato una media di circa 70 mila casi al giorno, una crescita dell'8% nel giro di 14 giorni, con un aumento anche dei ricoveri (+9%). I decessi tuttavia sono calati del 12% in questo periodo. (ANSA).